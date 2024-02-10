حدث ليلا.. مجازر جديدة من الاحتلال الإسرائيلي وولاية أمريكية تهتز 10 مرات

شهدت ساعات الليل عددًا من الأحداث المهمة والتي كان أبرزها استمرار المجازر الإسرائيلية وشن قوات الاحتلال عدوانًا على الأراضي السورية وحدوث زلزال بتوابع كثيرة، وهذه الأحداث نرصدها لكم كما يلي:

الاحتلال يواصل مجازره بحق العائلات الفلسطينية

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة واستشهد 11 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، كما استشهد ثلاثة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الجنينة شرق المدينة.

واستشهد 18 فلسطينيًا وجرح العشرات جراء قصف الاحـتلال منزل وشقة سكنية وسط وشمالي رفح الفلسطينية بغزة

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مدرسة طيبة التي كانت تأوي نازحين شرق خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاشتعال النيران في المكان، كما أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها صوب شاطئ دير البلح وسط القطاع، كما تسبب القصف في استشهاد واصابة فلسطنيين في قصف للاحتلال في ساحة مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس بغزة.

الاحتلال يستهدف الأراضي السورية

شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق وتصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية.

10 زلازل في الولايات المتحدة الأمريكية

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر وبحسب موقع هيئة البحث الجيولجي الأمريكية فان مركز الزلزال كان على عمق 37 كيلو ووقع على مسافة 30 كيلو من شاطئ المحيط في ولاية هاواوي الأمريكية.

وتلى الزلزال 9 هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 2.5 و3 درجات على مقياس ريختر.