منسقة الأمم المتحدة: نعمل مع الحكومة المصرية على إنقاذ حياة الفلسطينيين

أكدت إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر أن المنظمة الأممية تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري لدعم جهود تنسيق وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيدة بالجهود المصرية الكبيرة لادخال المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنقاذ حياة الفلسطنيين الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية من قبل قوات الاحتلال.

أشادت بالشراكة الوثيقة للغاية مع الحكومة المصرية

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أشادت بانوفا بالشراكة الوثيقة للغاية مع الحكومة المصرية، خاصة وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي حيث يقودون الاستجابة لتلك الأزمات، بالإضافة جمعية الهلال الأحمر المصري.

وشددت على أن الأمم المتحدة تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري لدعم عملية توصيل المساعدات عبر الحدود إلى غزة.

عملية إيصال المساعدات بأنها معقدة للغاية

ووصفت عملية إيصال المساعدات بأنها معقدة للغاية، حيث تخضع شاحنات المساعدات القادمة من العريش إلى التفتيش عند معبر نيتسانا ثم تعود لتدخل إلى غزة من معبر رفح، ليتم فحص كل شاحنة على حدة من السلطات الإسرائيلية.

وأثنت المنسقة الأممية على تعاون السلطات المحلية في محافظة شمال سيناء مع الأمم المتحدة، حيث وفّر محافظ شمال سيناء أراض إضافية لاستخدامها لإدارة وتخزين المساعدات الإنسانية.

كما وجهت منسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر، الشكر لجميع العاملين في المجال الإنساني، مشيدة بالعاملين في المجال الإنساني من مصر والأمم المتحدة ومجتمع المنظمات غير الحكومية والهلال الأحمر المصري، مقدمة الشكر للحكومة المصرية لجهودها الدؤوبة فيما أسمته «إقامة العمليات الحيوية والمنقذة للحياة»، معتبرة أن ما يوحدنا هو إنسانيتنا المشتركة لخدمة كل المحتاجين.