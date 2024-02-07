ماذا تعرف عن القضية الأخرى التي تناقشها العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي؟

تنخرط محكمة العدل الدولية في إجراء آخر يتعلق بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بخلاف قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وقبلت المحكمة الدعوى وأصدرت بعض الأوامر الاحترازية لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت إبداء الرأي

وبحسب «بي بي سي» فان الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهو مشروع قانون قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأيد القرار الذي طرحه المندوب الفلسطيني 87 دولة، من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية، بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت، لكن 26 دولة أخرى عارضت بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة.

فحص الرأي الاستشاري من قبل أعضاء المحكمة الـ15

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» من المقرر أن يتم فحص الرأي الاستشاري من قبل أعضاء المحكمة الـ15، وقد قدمت الدول والمنظمات بالفعل تقارير مكتوبة إلى المحكمة، وفي التاسع عشر من الشهر، ستبدأ جلسة استماع مدتها أسبوع.

ووفقا لجدول المحكمة، في التاسع عشر من الشهر، سيتم منح ساعتين ونصف الساعة لقضاة المحكمة الفلسطينيين، وبعد ذلك ساعتين ونصف الساعة لإسرائيل، إذا قررت المثول.

وسيكون على المستوى السياسي، أن يتخذ القرار بشأن المشاركة في النقاش حول شرعية الاحتلال، حيث يناقشون ذلك في إسرائيل، عكس قضية الإبادة الجماعية لأنها عبارة عن قضية فتوى، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار في وقت لاحق من الشهر الجاري، تمهيداً للمباحثات.