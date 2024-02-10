هل تعمل هيئة التأمينات الاجتماعية يوم السبت؟

تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على استقبال المواطنين لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجونها دون عناء للأشخاص المؤمن عليهم سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

مواعيد عمل التأمينات

ويحتاج بعض المواطنين إنهاء بعض الأوراق التي يحتاجونها من التأمينات، ولكن لا يعرفون المواعيد التي تبدأ وتنتهي فيها الهيئة من العمل وهل تعمل في الإجازات من عدمه.

هل التأمينات تعمل يوم السبت

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» أيام عمل التأمينات الاجتماعية وهل تعمل يوم السبت.

وتعمل هيئة التأمينات طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتي التالثة عصرًا ما عدا أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، فضلًا عن الإجازات الرسمية والأعياد والمناسبات.

وتستعد هيئة التأمينات الاجتماعية، خلال الشهر المُقبل في صرف الزيادات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وتكون الزيادة لأصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون مُستحق 15% كحد أقصى، ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، في شهر يوليو من كل عام، ولكن تخفيفًا عن كاهل المواطنين أصدر الرئيس قرارًا بتبكير موعد الصرف ليكون في شهر مارس المُقبل.