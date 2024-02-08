لو معندكش مصدر دخل.. فئات تستطيع الحصول على معاش استثنائي من التأمينات

في كثير من الأحيان، يتعرض المواطنون إلى العديد من المواقف التي تجعلهم في حاجه إلى الحصول على مصدر دخل شهري ثابت نتيجة لإطراء ظروف جديدة تمنحهم الحق في الحصول على معاش من التأمينات، وتتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على إتاحة الفرصة لبعض الفئات للحصول على معاش استثنائي في إطار اهتمامها بالأسر الأكثر احتياجا في المجتمع المصري.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات التي تستطيع الحصول على معاش استثنائي من التأمينات الاجتماعية لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة، ونوضح من خلال هذا التقرير الفئات المتاح لها الحصول على معاش استثنائي، والتي جاءت كالتالي:

فئات يمكنها الحصول على معاش استثنائي من التأمينات

- يتمّ منح المعاش الاستثنائي للعاملين السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم، الذين لم يسبق حصولهم علي أي معاش لأي سبب.

- كما يستطيع العاملون السابقون تحسين المعاش الخاص بهم بحصولهم على معاش استثنائي لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

- يمكن للأشخاص الذين أدوا خدمة جليلة للدولة الحصول على معاش استثنائي.

- كما يتمّ منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

إجراءات الحصول على معاش استثنائي من التأمينات

- في حالة إذا كان الراغب في الحصول على معاش استثنائي من العالمين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام، يتم استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عمله السابقة أو مكتب التأمينات المختص، ثم يقوم بتقديمه بعد اعتماده وختمه إلي إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

- وبعدها يتم تحويل مقدم الطلب للهيئة العامة للتأمين الصحي «اللجنة الطبية»، حتى يتم تقرير نوع المرض ومدي حاجته إلي علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

- وبعدها يتمّ إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

- ثم يتمّ عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفق به التقرير الطبي والبحث الاجتماعي علي اللجنة التحضيرية لتقرير مدي حقك في المعاش الاستثنائي سواء كان منح أو تحسين، ثم يتم عرضه علي اللجنة العليا للنظر في الطلب.​