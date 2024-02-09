هل يستحق جميع ورثة المعاش زيادة 15% بدءا من مارس؟.. «التأمينات» توضح

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حاليا، لتطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها الأربعاء الماضي بزيادة المعاشات، وذلك تنفيذا للحزمة الاجتماعية وللتخفيف عن كاهل المواطنين.

تطبيق زيادة المعاشات أول مارس 2024

ووفق قرار زيادة المعاشات الذي سيتم تطبيقه مارس 2024، هناك تساؤلات كثيرة حول زيادة المعاشات لجميع المستحقين والورثة للمعاش، وهل جميع الورثة المستحقين في المعاش يستحقون الزيادة المقررة بنسبة 15%.

وردا على تساؤلات أصحاب المعاشات، تواصلت «الوطن» مع مصادرها في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والتي أكدت أنه بعد قرار الرئيس السيسي بتبكير موعد صرف الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات والتي تبلغ قيمتها 15% كحد أقصى سيكون جميع الورثة لهم الحق في الزيادة.

أحقية جميع الورثة في زيادة المعاش

وأوضحت المصادر خلال حديثها لـ«الوطن»، أن الورثة المستحقين في المعاش عن الشخص المؤمن عليه سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص كل منهم يستحق زيادة المعاشات المقررة التي سيتم صرفها بدءا من شهر مارس المقبل، طالما كان لكل شخص فيزا خاص به لصرف المعاش.

كيف يتم توزيع المعاش على المستحقين؟

ووفقا لجدول توزيع المعاش، فإن نصيب المستحقين في المعاش يتم توزيعه كالتالي:

- إذا كان المعاش مستحقا للأرمل أو الأرملة ومعها والد أو والدان، يكون للأرملة نصيب ثلثي المعاش، وللوالدين لأيهما أو كليهما ثلث المعاش.

- إذا كان المعاش مستحقا لولد واحد يستحق ثلثي المعاش.

- إذا كان المعاش لأكثر من ولد ووالد أو والدين يكون المعاش للأولاد بنسبة خمس أسداس، والسدس للوالدين أيهما أو كليهما.

- يكون نصيب الأرملة أو الأرمل من المعاش النصف ويوزع بالتساوي في حالة التعدد وإذا كان المؤمن عليه لديه أولاد يكون لهم النصف.

- إذا كان المعاش لأكثر من ولد يكون كامل المعاش لجميع الأولاد ويوزع بالتساوي.

- إذا كان الأرمل أو الأرملة فقط يكون نصيبهم من المعاش ثلاثة أرباع.

- إذا كان المعاش للأرملة أو الأرمل وأخت أو أخ أو أكثر، يكون للأرملة ثلاثة أرباع المعاش، ويكون للإخوة والأخوات ربع المعاش لأيهم أو لهم جميعا.

- إذا كان المعاش لولد واحد ووالد أو والدين يكون ثلثي المعاش للأولاد، وثلث المعاش لأيهما أو كليهما.

- نصيب الأرملة والأولاد ووالدين، يكون الثلث لأرملة، والنصف للأولاد، والسدس للوالدين أيهما أو كليهما.

- إذا كان المعاش لوالد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر، يكون نصيب المعاش النصف للوالدين لأيهما أو كليهما بالتساوي، ويكون ربع المعاش لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

- إذا كان المعاش للأخ أو الأخت أو أكثر يكون نصيب معاش الإخوة النصف لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بالتساوي.