ضبط 50 ألف عبوة كاتشب مجهولة المصدر في حملات تموينية بالمنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة في مركز شبين الكوم، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات وتحرير 3 محاضر ضد المسؤولين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط كاتشب مجهول المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن مواد غذائية في شارع جلال أبو السعود دائرة قسم شرطة شبين الكوم، وبحوزته كمية قدرها 50 ألف عبوة كاتشب دون مستندات مجهولة المصدر، وتحرر محضر جنحة رقم 573 لسنة 2024 مركز شرطة شبين الكوم ضد المدير المسؤول.

وضبط محل بيع أعلاف قرية ميت خاقان دائرة قسم شرطة شبين الكوم، وبحوزته كمية قدرها طن خليط زوائد دون مستندات مجهولة المصدر، وتحرر محضر جنحة رقم 572 لسنة 2024 مركز شرطة شبين الكوم ضد المدير المسؤول.

ضبط زيت طعام

وأسفرت الحملة عن ضبط محل بدال تمويني قرية المصلحة دائرة مركز شرطة شبين الكوم، لتجميعه كمية قدرها 447 عبوة زيت طعام تمويني، والتصرف في تلك السلع التموينية المدعمة وبيعه في السوق السوداء للتربح دون وجه حق، وتحرر محضر جنحة رقم 325 لسنة 2024 مركز شرطة شبين الكوم ضد المدير المسؤول.