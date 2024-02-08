ضبط طن ونصف مكرونة مجهولة المصدر بالإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن» إنه جرى شن حملات مكبرة بإشراف المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ضبط مكرونة مجهولة المصدر

وأشار القلش، أنه تنفيذاً للتعليمات قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة، وفريق العمل التابع له بحملة تموينية على الأسواق والمحلات التجارية والمخازن التابعة لشركات ومصانع المنتجات الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص، وتم التحفظ على الكميات والأصناف الآتية:

- 200 كرتونة مكرونة داخل كل منها 20 كيس زنة الواحد 400 جم بإجمالي طن ونصف مكرونة مجهوله المصدر، بدون فواتير أو مستندات تدل على مشروعية حيازتها.

- ضبط ومصادرة 50 شيكارة ملح زنة الواحدة 25 كجم بإجمالي طن و250 كجم مجهولة المصدر، وعدم وجود مستندات أو فواتير تدل على حيازتها.

- تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية.

- تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية سارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.