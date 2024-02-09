ضبط 10 أطنان ملح طعام وسكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 10 أطنان ملح طعام و30 كيلو سكر مجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء، وذلك خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق مركز أولاد صقر.

حملات تموينية مكثفة

وقامت إدارة تموين مركز أولاد صقر برئاسة محمد شعير مدير عام الإدارة، ومحمد أسامة رئيس الرقابة التموينية، وفتحي البدراوي رئيس الرقابة التجارية، بشن حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار وعدم احتكار السلع الغذائية بغرض الاتجار بها في السوق السوداء، وتمكنت الحملة من ضبط عدة مخالفات وتم تحرير محاضر للمخالفين.

ضبط مخالفات تموينية

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط التالي:

- محضر رقم 1415 لعام 2024 جنح أولاد صقر لحيازة 30 كيلو سكر مجهول المصدر.

- محضر رقم 1416 لعام 2024 جنح أولاد صقر لحيازة ملح مجهول المصدر، وتم التحفظ على 10 أطنان ملح طعام.

- محضر رقم 1417 لعام 2024 جنح أولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على 4 قاروصة سجائر.

- محضر رقم 1418 لعام 2024 جنح أولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على 2 قاروصة سجائر.

- محضر رقم 1419 لعام 2024 جنح أولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على 3 قاروصة سجائر.