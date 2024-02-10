زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الفلبين

أعلن مركز أبحاث علوم الأرض الألماني، أن زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة مينداناو بالفلبين اليوم، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

زلزال الفلبين

وأضاف المركز، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وذكرت وكالة الزلازل الفلبينية، أنه لم يرد أنباء عن وقوع إصابات أو جرحى، لكن قد تتسبب توابع الزلزال في حدوث كوارث.

وعقب وقوع الزلزال كان عمال الإنقاذ يبحثون عن الأشخاص المفقودين جراء انهيار أرضي سابق، ولكن اضطروا إلى وقف عملياتهم بسبب الهزة الأرضية.

انهيار أرضي خارج موقع التعدين

وبلغ عدد قتلى الانهيار الأرضي، الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي خارج موقع لتعدين الذهب ق في بلدة ماكو في مقاطعة دافاو دي أورو بجنوب الفلبين، 28 قتيلا، ولا يزال 77 في عداد المفقودين، و32 جريحا، بينهم فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات تم إنقاذها يوم الجمعة بعد 60 ساعة تحت الأنقاض.