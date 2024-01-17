الفلبين تحظر استيراد الدواجن من ولايات أمريكية.. ما السبب؟

أعلنت وزارة الزراعة في الفلبين، أنها فرضت حظرا على استيراد الدواجن من ولايتي كاليفورنيا وأوهايو في الولايات المتحدة، ويأتي هذا الحظر بسبب تفشي فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى في تلك المناطق، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

شرط دخول الدواجن في الفلبين

وأفادت الوزارة في بيانها بأن الحظر الذي فرضته يهدف إلى حماية صحة الدواجن في الفلبين، ويشمل واردات الطيور الداجنة والبرية، بما في ذلك لحوم الدواجن والبيض.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم السماح بدخول جميع الشحنات التي وصلت من ولايتي كاليفورنيا وأوهايو قبل تاريخ 15 يناير، ولكن بشرط أن تكون قد تمت عملية الذبح قبل أسبوعين من بدء تفشي المرض، وذلك للسماح بتداول هذه الشحنات في البلاد.

ووفقًا للبيانات الحكومية، تبين أن الفلبين استوردت في عام 2023 حوالي 166ألفا و356 طنًا من منتجات الدواجن، بقيمة تقدر بـ 175.8 مليون دولار من الولايات المتحدة، وتعتبر أمريكا ثاني أكبر مورد للدواجن إلى الفلبين، حيث تمثل حوالي 40% من إجمالي الواردات الفلبينية في هذا القطاع.

تفشي مرض إنفلونزا الطيور

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت الفلبين بتعليق واردات منتجات الدواجن من بلجيكا وفرنسا بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور في تلك البلدان.

وتنتقل إنفلونزا الطيور عادة عن طريق الطيور البرية المهاجرة ومن ثم يمكن أن تنتقل إلى المزارع الأخرى.

وانتشرت إنفلونزا الطيور في قطعان الطيور في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة، مما تسبب في تعطيل الإمدادات وارتفاع أسعار المواد الغذائية.