زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024.. «اعرف هتقبض كام»

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لتنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة معاشات تكافل وكرامة 2024، والتي يستفيد منها 22 مليون مواطن، وذلك بإجمالي 5.2 مليون أسرة.

زيادة المعاشات تكافل وكرامة 2024

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» جدول زيادة المعاشات تكافل وكرامة 2024.

زيادة بنسبة 15%

وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، بزيادة المعاشات التي تخص المُستحقين من تكافل وكرامة، والتي تكون بنسبة 15% أي بتكلفة تبلغ 5.5 مليار جنيه.

وتصبح الزيادة الخاصة بالمستحقين لمعاش تكافل وكرامة خلال سنة بنسبة 55% من قيمة المعاش، وذلك كله في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لهؤلاء الأسر.

وبالنسبة للجدول الخاص بزيادة معاش تكافل وكرامة جاء كالتالي:

- الشخص الذي يتقاضى مبلغ 450 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 517.5 جنيه.

- الشخص الذي يتقاضى مبلغ 480 جنيها، يصبح معاشه بعد الزيادة 552 جنيها.

- الشخص الذي يتقاضى مبلغ 500 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 575 جنيها.

- الشخص الذي يتقاضى مبلغ 550 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 632.5 جنيها.

- الشخص الذي يتقاضى مبلغ 580 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 667 جنيها.

- الشخص الذي يتقاضى مبلغ 620 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 713 جنيها.

- الشخص الذي يتقاضى مبلغ 650 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 747.5 جنيه.

- الشخص الذي يتقاضى مبلغ 680 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 782 جنيها.

- الشخص الذي يتقاضى مبلغ 700 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 805 جنيهات.

- الشخص الذي يتقاضى مبلغ 740 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 851 جنيها.

- الشخص الذي يتقاضى مبلغ 770 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 885.5 جنيها.

- الشخص الذي يتقاضى مبلغ 800 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 920 جنيها.