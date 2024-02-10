من 300 إلى 700 جنيه.. تفاصيل زيادة معاش تكافل وكرامة في 9 سنوات

كشف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، ورئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، تفاصيل زيادة معاش تكافل وكرامة في 9 سنوات، موضحا أن هذا المعاش تحصل عليه الأسرة المصرية بصفة مستمرة وفق مجموعة من الشروط كالمتابعة الصحية للأبناء واستمرار الأبناء في التعليم.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وقال الدكتور صلاح هاشم لـ«الوطن»، إن معاش تكافل وكرامة بدأ بمبلغ شهري 300 جنيه في عام 2015، وزاد 3 مرات خلال عام ونصف إلى أن وصل حاليا 724.5 جنيه، بعد الزيادة الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأوضح هاشم أن القيادة السياسية وجهت بـ15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، وسيتم تخصيص 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025.

زيادات معاش تكافل وكرامة

ونوه إلى أن معاش تكافل وكرامة زاد في شهر إبرايل 2023 بنسبة 25% وفي أكتوبر 2023 بنسبة 15%، لافتاً إلى أن الزيادات جاءت في ضوء توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وحماية مختلف الطبقات خاصة من تبعات موجات التضخم وارتفاع الأسعار المتعاقبة، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.