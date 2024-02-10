كيف دعم معاش «تكافل وكرامة» الفئات الأولى بالرعاية؟

أرقام ضخمة كشفت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، والذي زاد بنسبة 15% مؤخراً، بحسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية، في إطار دعم الدولة للمواطن ورفع الأعباء الاقتصادية من على كاهل المواطن وغلاء المعيشة، ليستفيد من الزيادة 22 مليون مواطن أي بإجمالي 5.2 ملايين أسرة.

أرقام مهمة في برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أرقامًا مهمة في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة للفئات الأولى بالرعاية، وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، وهي كالآتي:

- يستفيد منه 5.2 ملايين أسرة

- يستفيد منه 22 مليون مواطن

- دعم 1.2 مليون شخص من ذوي الهمم بتكلفة سنوية تصل إلى 8 مليارات جنيه

- دعم 700 ألف من كبار السن بتكلفة تبلغ 3.2 مليار جنيه سنويا

- دعم 720 ألف امرأة معيلة بتكلفة تبلغ 3.4 مليار جنيه

- مستفيدو تكافل وكرامة لديهم:

* تأمين صحي

* إعفاء من مصروفات التعليم

* %93 لديهم بطاقات تموين

* %40 لديهم بطاقات خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

* %76 يتلقون خدمات الألف يوم

* 2 مليون يتلقون دروس محو الأمية في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة

* 2.2 مليون يتلقون برامج الصحة الإنجابية و2 كفاية