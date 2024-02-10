أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة البحيرة.. تخفيضات تصل إلى 30%

يبحث المواطنون عن أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة البحيرة، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وإعلان الأجهزة التنفيذية إقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في البحيرة

وأعلنت مديرية التموين بالبحيرة أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة البحيرة، موضحة أنها 24 منفذا في مدن ومراكز المحافظة يتم افتتاحها تباعا بداية من الأسبوع الجاري وذلك نسبة تخفيضات تصل إلى 30%.

وتعرض «الوطن» خلال السطور التالية أماكن معارض أهلا رمضان في البحيرة كالتالي:

- دمنهور

- شبراخيت

- حوش عيسى

- ابو حمص

- كفر الدوار

- مركز بدر

-الدلنجات

-النوبارية

- أبو المطامير

-وادي النطرون

- كوم حمادة

- إيتاي البارود

- المحمودية

- إدكو

- رشيد.

موعد افتتاح معارض أهلا رمضان في البحيرة

وتشهد محافظة البحيرة استعدادات مكثفة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتجهيز أماكن معارض أهلا رمضان بالمحافظة، والمقرر افتتاحها الأسبوع الجاري.