موعد افتتاح معارض أهلا رمضان 2024 في كفر الشيخ.. تخفيضات تصل إلى 35%

قال حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، إن موعد افتتاح معارض أهلا رمضان 2024 في كفر الشيخ، سوف تبدأ من منتصف شهر فبراير المقبل، وذلك لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مميزة ومحاربة الغلاء، إذ تقام تلك المعارض في عدد من مراكز ومدن المحافظة.

موعد افتتاح معارض أهلا رمضان 2024 في كفر الشيخ

وأوضح «حاتم»، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن معارض أهلا رمضان 2024 في كفر الشيخ، سوف توفر كافة السلع الغذائية من دقيق، وأسماك، ولحوم، وتمور، وسكر، وزيت، وجميع أنواع البقوليات، وأرز أبيض، وسمن، وما يلزم الأسرة المصرية.

10 معارض أهلا رمضان في كفر الشيخ بتخفيضات تصل إلى 35%

وأشار إلى أن التجهيزات الحالية تجرى لافتتاح نحو 10 معارض أهلا رمضان بعدد من المدن والمراكز بمحافظة كفر الشيخ، وذلك على مراحل بداية من الموعد السابق ذكره، إذ تتوافر كافة السلع الغذائية، واللحوم، والأسماك، والتي سوف تشهد تخفيضات ما بين 20 حتى 35%، على المعروض منها.