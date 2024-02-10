رئيس «صحة النواب» يطالب بزيادة دور رعاية كبار السن فوق 65 عاما

طالب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، بزيادة عدد دور رعاية وخدمة المسنين على مستوى المحافظات، وذلك في ضوء إصدار قانون لرعاية حقوق المسنين والذي سيبدأ مجلس النواب مناقشة مواده غدا الأحد.

كيف نتعامل مع المريض المسن

وقال رئيس لجنة الصحة في تصريحات لـ«الوطن»، إن فئة كبار السن بدءا من عمر الـ65 عاما يحتاجون إلى رعاية خاصة، وتحديدا في الحالات التي تعاني من الزهايمر، لذلك كثير من الأسر في ظل الانشغال بظروف الحياة لا تستطيع متابعة حالة ذويها، وهو ما يتطلب إشراك المجتمع الأهلي في توفير دور رعاية للمسنين بأسعار مناسبة للطبقات المتوسطة.

وأضاف أن دور رعاية المسنين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي غير كافية لاستقبال حالات جديدة، ودور استقبال المسنين الخاصة تكلفتها غالية الثمن وقد تكون عبئا ثقيلا على بعض الأسر، لا سيما إذا كان الأب أو الأم من كبار السن ليسوا من أصحاب الذمة المالية، مؤكدا أن القيادة السياسية مهتمة برعاية المسنين، لذلك يجب على المجتمع الأهلي التحرك لتوفير دور رعاية لكبار السن.

ندرة تخصصات أمراض المسنين

وشدد رئيس لجنة الصحة على ضرورة تأهيل أطباء الباطنة من الشباب لرعاية حالات كبار السن، مضيفا «لدينا ندرة في هذا التخصص رغم أهميته الكبيرة، وبالتالي نحن في حاجة ماسة إلى تدريب العناصر الطبية على كيفية التعامل مع كبار السن».

النواب يناقش مشروع قانون رعاية المسنين

ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة غدا، مشروع قانون رعاية حقوق المسنين والذي يتضمن حقوق وامتيازات اجتماعية واقتصادية بدءا من الـ65 عاما.