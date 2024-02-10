«حماة الوطن»: مبادرة «أم العروسة» هدفها توفير المنتجات اللازمة لبيت الزوجية

نظمت أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن «معرض أم العروسة» بأرض المعارض في مدينة نصر، بإشراف اللواء صلاح المعداوي، أمين عام القاهرة بحزب «حماة الوطن»، والمهندس محمد جمال الدين مساعد الأمين العام وأمين تنظيم القاهرة.

رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية

وقال المهندس يوسف رشدان، مساعد الأمين العام وأمين الإعلام، إن المعرض يأتي ضمن خطة «أمانة حماة الوطن» التي تستهدف التكاتف من أجل رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية، لافتا إلى أن المعرض فرصة ذهبية لتوفير كل المنتجات اللازمة لتجهيز بيت الزوجية ومستلزمات الأسرة في مكان واحد، وذلك لمساعدة الأسر المصرية في الوصول إلى السلع التي يحتاجونها بأفضل جودة وأقل الأسعار.

وأوضح «رشدان» في تصريح لـ«الوطن»، أن المعرض تم تأسيسه تحت إشراف قيادات حزب حماة الوطن بقيادة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، واللواء أحمد العوضي نائب رئيس الحزب، واللواء طارق نصير أمين عام الحزب، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية.