شفرة مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية مجانا

تبحث الجماهير عن طريقة مجانية لمشاهدة مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية، اللذين ينافسان على برونزية أمم إفريقيا، وتتجه الأنظار في الـ10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، نحو ملعب فيليكس هوفويت بواني، لمتابعة المباراة المنتظرة.

كيفية مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية

وأعلنت قناة مجانية مفتوحة إذاعة مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية، وهي قناة الجزائرية الأرضية الأولى، التي يمكن ضبطها عبر التردد التالي:

القمر: نايل سات

التردد: 11680

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: أفقي

طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

من أجل ضبط قناة الجزائرية الأرضية على جهازك، هناك طريقة سهلة من خلال الخطوات التالية:

- اضغط على زر Menu أو القائمة في جهازك.

- اضغط من على كلمة خيارات Options.

- قم باختيار كلمة تثبيت أو Installation.

- قم باختيار كلمة تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- من خلال قائمة الأقمار Sat Menu عليك اختيار القمر Nilesat /Arabsat.

- أدخل التردد «11680».

- اختار التردد «أفقي H».

- قم باختيار معدل الترميز «27500» ثم اضغط على زر موافق «Ok».

- بعد الإنتهاء من البحث، اضغط على كلمة حفظ أو Save.

- الخطوة الأخيرة لفك التشفير هو إدخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية «1100001100000000».

وخسر منتخب جنوب إفريقيا أمام نيجيريا بركلات الترجيح «4 - 2»، بينما تلقى الكونغو الديمقراطية خسارة أمام أصحاب الأرض كوت ديفوار بهدف نظيف.

ويلتقي كوت ديفوار بنظيره نيجيريا في الـ10 من مساء غد بتوقيت القاهرة، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.