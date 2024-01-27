أسماء المتأهلين لكأس الأمم الأفريقية للطهي بالمغرب.. تنطلق في مايو (صور)

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أسماء الطهاة المصريين الفائزين في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب في مايو المقبل، ومنها إلى كأس العالم للطهاة الذى تستضيفه مدينة ليون في فرنسا سبتمبر المقبل.

أسماء المؤهلين لكأس الأمم الأفريقية للطهي

وبحسب بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، مساء اليوم، فإن الفائزين المتأهلين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للطهي هم:

- من فئة السخن.. المركز الاول الشيف محمد ممدوح، ومساعد شيف مصطفى سمير، والمركز الثاني الشيف شهاب مدحت، ومساعد شيف سيد الجوري، المركز الثالث الشيف أحمد شريف، ومساعد شيف عبدالله.

- فئة الحلواني.. وتنقسم إلى قسمين، قسم تماثيل السكر، وقسم تماثيل الشيكولاتة، وفاز بالمركز الأول في مسابقة تماثيل السكر الشيف وائل محمد مصطفى، وبالمركز الأول في تماثيل الشيكولاتة الشيف إسلام عرفة، وفي المركز الثاني الشيف عصام المنسي والشيف سيد عرابي، وفي المركز الثالث الشيف محمد أنور، والشيف أحمد عبدالناصر.

أسماء الفائزين في مسابقة «صغار الشيفات»

كما تم استحداث نوع آخر من مسابقة الطهي، وهي مسابقة بين فئة صغار الشيفات في المعاهد والكليات من الطلاب، وكذلك الخريجين المشاركين في التصفيات.

- فاز بالمركز الأول الطالب إبراهيم محمد، من معهد أبوقير بالإسكندرية.

- فاز بالمركز الثاني الطالب هادي حسين من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- المركز الثالث فاز به مازن رامي أحمد من المعهد العالي للسيوف.