طلب إحاطة بشأن انتشار البناء المخالف في فيصل والهرم.. تصل لـ13 طابقا

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، والنائب عن دائرة الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة للحكومة، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن انتشار ظاهرة البناء العشوائي بالمخالفة للقانون في فيصل والهرم بالجيزة.

مخالفات البناء في الهرم وفيصل

وأكد النائب، أن مناطق فيصل والهرم تشهد موجة كبيرة في البناء المخالف هذه الفترة بشكل ملحوظ، على الرغم من وجود إلزام وفقا لقانون البناء على الحصول على رخصة قبل الشروع في أعمال البناء.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تكاليف تراخيص البناء يتم دفعها في صورة رشاوى من أجل سرعة البناء من ناحية، ومن ناحية أخرى للبناء على المساحات بالكامل، وكذلك تجاهل حدود الارتفاع، حيث تصل الارتفاعات لـ13 طابقا، موضحا أنه وفقا للقانون لا يمكن أن تتجاوز 6 أدوار بحسب عرض الشوارع، فضلا عن تجاهل وجود جراجات وغيره من اشتراطات البناء.

الضغط على شبكات المياه والكهرباء

وقال النائب، إن هذه المخالفات تنذر بإشكاليات كبيرة، تتمثل في الضغط على شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وغيره، ما ينذر باستمرار العشوائيات التي عانت منها مصر ولا زالت لسنوات.

وطالب «حسين»، وزارة التنمية المحلية بمراجعة تراخيص البناء للأعمال التي تتم حاليا في فيصل والهرم، ووقف أي أعمال بناء مخالف، حرصا على السلامة الإنشائية، مشددا على ضرورة تفعيل قرار منع بيع حديد التسليح لأي مواطن بدون التأكد من وجود رخصة بناء.