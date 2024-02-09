إجراء حاسم لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية

كشف اللواء هشام آمنة، وزيرالتنمية المحلية، أنه تم اتخاذ إجراءات ضد موظفين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية بالمحافظات بسبب التقاعس في التصدي لمخالفات البناء، أسفرت عن عزل 4 رؤساء وحدات محلية من العمل، و4 نواب رؤساء وحدات محلية، و5 مديري حماية أراضي، و7 مديري إدارات زراعية، و90 من الموظفين بالإدارات الزراعية، وإحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية إلى النيابة، و63 فنيا بالإدارة الهندسية إلى النيابة العامة.

كما أوضح أنه تم تحرير 2004 محاضر تعرض على النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

مواجهة التعديات ومخالفات البناء

وكشف أن الدولة تعمل على مواجهة التعديات ومخالفات البناء، في إطار إحكام الرقابة على أى حالة، مشيرا إلى وجود توجيهات من القيادة السياسية بإتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات، منها الإسكان، والري، والزراعة؛ لرصد المخالفات أولا بأول للحفاظ على الأرض ومنع أي تعديات، متابعة أي تعديات أو مخالفات في المدن الجديدة، أو على الموارد المائية، والتعامل بحسم معها.

مخالفات البناء

واشار إلى وجود حزمة من الإجراءات للحد من مخالفات البناء ومعاقبة المخالفين ومنها إيقاف الدعم التمويني لمن يقومون بالتعدي على الأرض الزراعية حيث تم وقف الدعم التمويني لأكثر من 86 ألف مخالف على مستوى الجمهورية.