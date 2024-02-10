خبير تنمية بشرية: الأب والأم أول معمل لاكتشاف مواهب الأطفال

أكد طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، أن الأب والأم بمثابة معمل لاكتشاف مواهب الأطفال، مشددًا على أن الموهبة تجعل الطفل يثق في نفسه، ويستمتع بها، ويكون لديه شغف مستمر.

لغة السوشيال ميديا تُكون لغة حوار قاصرة

وأوضح «إلياس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنه بعد اكتشاف الموهبة لابد من مساعدة الطفل في تطويرها، مشددًا على أن «السوشيال» ميديا بمفردها ووسائل التواصل الاجتماعي تكون لغة حوار قاصرة على استخدام هذه الأجهزة ويكون لدية عدم القدرة على التواصل بلغة الجسد.

وشدد على أن هناك بعض الأسر تهتم جدًا باستعدادات الطفل بجانب الهواية، موضحًا أن لابد أن يكون هناك نشاط رياضي واجتماعي للأطفال في سن مبكر.

وأكد، أهمية التواصل والاجتماع مع الأصدقاء، وممارسة أي نشاط اجتماعي بشيء من القيادية، مشيرا إلى ضرورة تنمية المهارة في استخدام التكنولوجيا وتعلم البرمجة وتعظيم استخدام الأجهزة الإلكترونية.