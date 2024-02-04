خبير تنمية بشرية: آداب الحوار واحترام الخصوصية درسان أساسيان لتنشئة الأطفال

أكد الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، أهمية تعليم الأطفال آداب الحوار واحترام خصوصية الآخرين منذ الصغر، موضحا أن الطفل يتأثر بشكل كبير بسلوكيات والديه، لذلك من المهم أن يُظهر الوالدان احترامًا لبعضهما البعض أمام أطفالهما.

نصائح لتعليم الطفل آداب الحوار منذ الصغر

وذكر خبير التنمية البشرية، عبر تطبيق «zoom»، مع الإعلاميين باسم طبانة و سارة سراج، ببرنامج هذا الصباح، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، نصائح لتعليم الطفل آداب الحوار منذ الصغر، وهي عدم رفع الصوت خلال الحوار، والتحدث بهدوء، احترام الحوار وتعليمه أدب الإنصات، واحترام خصوصية الآخرين، وضرورة إدارة أي حوار أمام الطفل بهدوء.

وأضاف أن من أهم النصائح عدم التتدخل في خصوصيات الآخرين، ولا تطلبي من طفلك أن يحكي ما سمعه، بهدف أن يكون طفل سوي نفسيا من خلال ثقافة الوالدين لآداب الحوار.

تعليم القيم منذ الصغر بلا عنف

وأكد خبير التنمية البشرية ضرورة عمل خطوات لتحقيق تربية طفل سوي نفسيا، وتعليم القيم منذ الصغر بلا عنف، واختيار المدرسة والأصدقاء، ومتابعة حوارهم مع الأصدقاء.