خبير تنمية بشرية: اختيار كلية مناسبة لقدراتنا وسوق العمل يبدأ من المنزل

قال خبير التنمية البشرية، طارق إلياس، إن أهم نقطة نبدأ بها لكي نختار الكلية المناسبة لقدراتنا ولها فرص أكبر في سوق العمل بعد التخرج، هي المنزل حيث يحقق الأهالي رغباتهم وأمنياتهم بمجموع الابن وتقرير مستقبله وإرساله إلى كلية بعيدة تمامًا عن قدراته.

طارق إلياس: يجب سؤال الطالب حول هواياته ورغباته

تابع خبير التنمية البشرية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» عبر قناة «DMC»، ليس بالضرورة من تفوق بمرحلة الثانوية العامة أن يتقدم بالمرحلة الجامعية، خاصة في أثناء دخوله كلية ليست من اختياره أو بقدراته، مضيفًا أن أول ما يجب أن ننظر له هو بيان الأرقام ودرجات الطالب وتحديد قدراته وما يستطيع أن يحصله ثم سؤال الطالب عن هواياته وأمنياته وعدم إجباره على دخول كليات القمة حتى لا يفشل بها بل دخوله الكلية التي يوجد بها شغفه وقدراته.

خبير التنمية البشرية: يجب معرفة قدرات الابن منذ صغره

ينصح خبير التنمية البشرية على معرفة قدرات الابن منذ سن صغيرة وليس فقط بمرحلة الثانوية العامة لتوجيهه لتحقيق نجاح بتلك القدرات، مشيرًا إلى أن سوق العمل أصبح مختلفا عن الفترة الماضية فالآن يمكن ألا توفر كليات القمة فرصة عمل متاحة له فيبحث عن عمل آخر.