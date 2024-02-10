«حكومة الدمار».. انتقادات لنتنياهو بسبب تخفيض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي

اعترض زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد على قرار وكالة التصنيف الأمريكية موديز بخفض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي، والذي يظهر أن الحكومة لا تعمل، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية.

خفض التصنيف الائتماني يضر بسكان دولة الاحتلال

وكتب «لابيد» على موقع X: «إن خفض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي دليل آخر على أن هذه الحكومة لا تعمل وتضر بالناس».

ويقول لبيد: «لأكثر من عام حتى الآن، تخلت هذه الحكومة عن النمو في الاقتصاد، وجلبت ميزانية مهدرة وغير مسؤولة، وحتى أثناء الحرب، لا يوجد أحد من بين 38 وزيراً يعملون من أجل الاقتصاد الإسرائيلي».

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحتاج حكومة جديدة.

كومة دمار

وينتقد زعيم حزب الاحتلال الإسرائيلي، بيتينو المعارض أفيجدور ليبرمان الحكومة بسبب قرار مودي خفض التصنيف الائتماني للاحتلال وخفض توقعاتها المستقبلية، مشددا على أن هذه الحكومة تؤدي بهم إلى الدمار.

ويقول ليبرمان، الذي شغل منصب وزير المالية قبل أن يؤدي التحالف الحالي اليمين الدستورية في أواخر عام 2022، إن قرار وكالة موديز ليس مفاجئًا، مؤكدًا أنه «نتيجة خطوات شعبوية لا تطاق تقدمت بها الحكومة منذ تأسيسها».