يتساءل عدد كبير من الموظفين هل يتم تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 قبل رمضان، عقب قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي صدرت مؤخرا بزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للمترتبات، ولكن حتى الآن لم تصدر أي قرارات أو بيانات من وزارة المالية تتحدث فيها عن تبكير المرتبات، وأن الثابت حتى الآن هو موعد مرتبات شهر مارس المعلن مسبقًا، والمقرر له الخميس 21 مارس المقبل، حتى الأربعاء 27 مارس 2024.

هل يتم تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 قبل رمضان؟

وتنشر «الوطن» قيمة زيادة المرتبات حسب الدرجة الوظيفية بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور، وسيتم تطبيق القرار بداية من شهر مارس المقبل، بحسب إعلان وزارة المالية.

- مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفًا و200 جنيه

- الدرجة العالية أو ما يعادلها 10 آلاف و200 جنيه

- درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه

مرتبات الدرجة الأولى

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه

- الدرجة الثانية 8000 آلاف جنيه

- الدرجة الثالثة 7500 جنيه

- مرتبات الدرجة الرابعة 7000 جنيه

- مرتبات الدرجة الخامسة 6500 جنيه

- مرتبات الدرجة السادسة 6000 جنيه