موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2024 وزيادة المرتبات.. اعرف التفاصيل

ينتظر قطاع كبير من المواطنين وتحديدا العاملين بالدولة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً لحزمة حماية اجتماعية تضمنت زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور 2024، لذا تستعرض «الوطن» عبر السطور التالية موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات.

وتُعد حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي هي الأكبر، وشملت العديد من القرارات المهمة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل جميع المواطنين.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2024 وزيادة المرتبات

وأعلنت وزارة المالية اليوم الجمعة في بيان لها، أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور 2024 وزيادة المرتبات بداية من 1 مارس المقبل.

تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات 2024

وجاءت تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات 2024 كالتالي:

- يصل الحد الأدنى للأجور بعد قرار رفعه 50% إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

- من 1000 وحتى 1200 جنيه، هي قيمة الزيادة في أجور العاملين بكل من الدولة والهيئات الاقتصادية، وتختلف حسب الدرجة الوظيفية.

- 15% زيادة لأصحاب المعاشات.

- 15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة».

- زيادات إضافية لكل من الأطباء والتمريض، مع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات.

- زيادات إضافية لفئات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم داخل كل من الجامعات والمعاهد، إلى جانب المراكز البحثية.

- زيادات إضافية تخص أجور المعلمين في التعليم قبل الجامعي، من 325 إلى 475 جنيهاً.

- زيادة إضافية تخص أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، من 250 إلى 300 جنيه فيما يتعلق ببدل المخاطر للمهن الطبية.