موظفون: زيادة المرتبات فرحت كل بيت في مصر

«رئيس أب لكل المصريين»، بهذه الجملة عبّر الموظفون فى عدد من القطاعات الحكومية والخاصة عن سعادتهم بقرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات، والتى صدرت أمس .

«عبدالجواد»: الرئيس رجل من طراز فريد

وقال مصطفى عبدالجواد، موظف، إن القرارات مهمة جداً وفى وقت مناسب لحماية العاملين فى الدولة وأسرهم فى ظل ما يشهده العالم كله من أزمات وغلاء أسعار، تضاعفت أكثر من 3 مرات، مشيراً إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب ضمن حزمة القرارات والإجراءات التى تتخذها الدولة شىء أثلج صدره، مؤكداً أن الرئيس السيسى رجل من طراز فريد ورجل دولة قادر على متابعة كل الأمور فى وقت واحد.

«نادية»: «السيسى» نعمة الله على المصريين

وأشارت نادية عبدالعزيز، موظفة، إلى أن الرئيس السيسى دائماً ما تثبت الأيام أنه كان الاختيار الأمثل والأصح من قبَل الشعب المصرى لقيادة الدولة، مضيفة: «نعمة الله على مصر والمصريين، السيسى تولى القيادة فى هذه الفترة الصعبة على كل العالم وليس مصر فقط، وفى ظل حروب دولية وأزمات على الحدود بنلاقيه متابع الشأن الداخلى والشعور بالمسئولية الاجتماعية»، مبينة أن الأسعار شهدت ارتفاعاً كبيراً الفترة الماضية، وهذا يرجع إلى الأزمات الاقتصادية الدولية، وقرارات الرئيس بزيادة المرتبات، والتى شملت كل العاملين فى الدولة وبينهم الموظفون، وكانت ضرورية لتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر.

وقال عصام عمارة، موظف، إن رفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين ووجود حوافز وعلاوات دورية وحوافز إضافية تؤكد أن الرئيس السيسى ليس بعيداً عن حال الناس ومعرفة مشاكلهم، وأنه لا يتأخر عن اتخاذ قرارات فى صالح المواطن، خاصة الفقراء ومحدودى الدخل.

«أنيس»: جاءت فى الوقت المناسب

وقال أنيس محمد، موظف بالشباب والرياضة، إنّ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى جاءت فى الوقت المناسب، وقبل حلول رمضان المبارك بأكثر من شهر، مضيفاً: «زيادة المرتبات فرَّحت المصريين جميعاً، خاصةً متوسطى ومحدودى الدخل».

وأكد سمير عبدالوهاب، موظف بالتربية والتعليم، أنّ القرارات التى أصدرها الرئيس تأتى فى توقيت بالغ الأهمية، وتؤكد شعور الدولة بالمواطن، والرغبة الحقيقية فى تخفيف العبء عن كاهله، بحزمة الحماية الاجتماعية التى استهدفت جميع العاملين بالدولة والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى بـ50%.