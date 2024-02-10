الكشف على 1447 مريضا في قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية 

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الملاحة، التابعة لمدينة صان الحجر، التي استمرت لمدة يومين، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأوضحت مديرية الصحة خلال بيان لها، أنّ القافلة اشتملت على 14 عيادة، بها 12 تخصصًا طبيًا وهي «الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل، الأسنان»، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

الكشف على 1447 مريضًا

وأشارت المديرية إلى أنّ القافلة الطبية خلال اليومين الماضيين، وقعت الكشف الطبي المجاني على 1447 مريضًا من أهالي القرية، وجرى صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 5 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

تشغيل عيادة الأسنان المتنقلة للمرة الأولى

وجرى خلال القافلة، تشغيل عيادة الأسنان المتنقلة للمرة الأولى، التي دعمتها وزارة الصحة والسكان، ومنظومة القوافل الطبية بمحافظة الشرقية، بعد توفير كل التجهيزات الطبية اللازمة لها.