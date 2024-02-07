توقيع الكشف وتقديم العلاج لـ146 مريضا في قافلة طبية بالفيوم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم جمعية الأورمان في تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 146 مريضًا ومريضة ضمن المرضى غير القادرين في قرية سيلا مركز الفيوم، وقري إبهيت الحجر وتوابع مدينة سنورس مركز سنورس، وقرية المظاطلي مركز طامية، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم، وتحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

وأعلن جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، في بيان صحفي إنّ تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم، مُبينًا ّأنّ المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

فحوصات وكشف بالمجان

من ناحيته أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا، فضلًا عن تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابًا وعودة، مع صرف العلاج الدوائي للمحتاجين منهم.

إجراء مختلف العمليات

وأضاف أنّ جمعية الأورمان أيضًا تقوم بإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، وكافة عمليات القلب، وتوزيع الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية بالمجان تمامًا لمن يحتاج.