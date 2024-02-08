أمين «حماة الوطن» بالأقصر: قافلة طبية للعيون بأرمنت دعما للمواطن البسيط

نظمت أمانة حزب «حماة الوطن» بمحافظة الأقصر، قافلة طبية لأمراض العيون بقرية حاجر المريس في مركز أرمنت، برئاسة العمدة علاء إمام راجح، الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر، وإشراف إيناس علي مساعد أمين التنظيم.

المواطن البسيط

وأوضح أمين الحزب بالأقصر في تصريح لـ«الوطن»، أن القافلة هدفها تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من أهالي محافظة الأقصر، وتقديم الخدمات العلاجية لهم، مؤكدا مواصلة انطلاق القوافل الطبية بمختلف أنحاء المحافظة ومدنها، وقراها ونجوعها بالكامل، وذلك لتذليل وتسهيل العقبات على المواطن البسيط، والتخفيف عنه في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتقديم الخدمات العلاجية لهم في نطاق تواجدهم.

قافلة طبية لحماة الوطن

وأشار العمدة علاء إمام راجح، الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر، إلى أن القافلة انطلقت بمشاركة أعضاء الأمانة وهيئة مكتب التنظيم بالمحافظة، في إطار دور الحزب في خدمة المواطن، بناء على توجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم بالحزب.