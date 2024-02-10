«الدبابة» حامد خلاف يحصد ذهبية بطولة العالم للقوة البدنية (فيديو)

قال حامد خلاف الفائز بذهبية العالم في القوة البدنية بشرم الشيخ للعام الثاني على التوالي، إنه للوصول لأعلى مستوى أو رقم فإن اللاعب يحتاج إلى تمرين ودراسة، موضحًا: «أحمد الله، فقد تعبت وشقينت كثيرا حتى أصل إلى هذا الإنجاز الرائع، رغم أنني خضعت لجراحة قبل البطولة بـ14 يوما، وكان صعبا أن أشارك، لكنني شاركت وفزت بالمركز الأول».

أعلى رقم في بطولة العالم

وأضاف الفائز بذهبية العالم في القوة البدنية بشرم الشيخ للعام الثاني على التوالي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة «الأولى والفضائية المصرية»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: «في البطولة الماضية حققت أعلى رقم أيضا، فأنا أتعب في التمرين وأعي جيدا ما يجب فعله لتحقيق ما أحققه».

أصعب الألعاب على مستوى العالم

وتابع الفائز بذهبية العالم في القوة البدنية بشرم الشيخ للعام الثاني على التوالي «هذه اللعبة من أصعب الألعاب على مستوى العالم، لكنها تحتاج إلى قوة تحمل وتدريب كبيرين للغاية، حيث تعتمد على أكثر من لعبة، ولكي أحافظ على مستواي فإني لا أحصل على فترة راحة، فلم أحصل على راحة منذ بطولة العالم الماضية حتى بطولة العالم في شرم الشيخ.. لو ريحت أتعب، لاني أحب التمرين وتطويره والحفاظ على مستواي في اللعبة، وأحرص أيضا على تغيير برامجي في التدريب لأن الوصول إلى القمة صعب والحفاظ عليها أصعب».