حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، كيف يتم حساب تأمين الشخص المؤمن عليه؟ سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أثناء إصابته في العمل.

كيفية حساب تأمين إصابات العمل

خلال السطور التالية، توضح «الوطن» كيفية حساب تأمين إصابات العمل من واقع قانون التأمينات

ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، يتم حساب تأمين إصابات العمل على الشخص المؤمن عليه، سواء من القطاع الخاص أو الحكومي كالتالي:

يتكون رصيد أول المدة لحساب تأمين إصابات العمل وفقا لما يأتي:

احتياطي طوارئ يساوى أثنى عشر شهرًا من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة، وهي:

1- تعويض الدفعة الواحدة.

2- تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.

3- الزيادة في قيمة الحقوق التأمينية نتيجة إصابة العمل.

4- إعانة المرافق عن معاش إصابة العمل.

وبالنسبة لاحتياطي فني يساوي القيمة الحالية لمدفوعات المزايا طويلة الأجل المدفوعة في تاريخ التقييم الإكتواري، وتشمل المعاشات وزياداتها اعتبارا من 1/1/2020.

وبالنسبة للفئات الذين يستحقون إصابات العمل جاءت كالتالي:

- الإصابات بأحد الأمراض المهنية.

- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.

- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.

- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.

- المكلفون بالخدمة العامة.

- الطلاب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفي.

- الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه.

- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

- الملتحقون بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.