تفاصيل بطولة الجمهورية لكرة السلة للكراسي المتحركة في المنيا (فيديو)

كشف الدكتور مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، تفاصيل بطولة الجمهورية لكرة السلة للكراسي المتحركة، موضحا، «تم تنظيم الدور الأول بالصالة المغطاة في جامعة المنيا، وشارك فيها 7 فرق، منها المنيا وبني سويف والفيوم ودمنهور والمستقبل ومؤسسة الحسن، وسيتم تنظيم الدور الثاني».

البطولة أقيمت من خلال اللجنة البارالمبية

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أنّ البطولة أقيمت من خلال اللجنة البارالمبية بالتنسيق مع نادي ذوي القدرات والهمم بمحافظة المنيا وبإشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

حصول نادي المنيا على المركز الأول

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، «حصل نادي محافظة المنيا على المركز الأول، وبني سويف على الوصافة، وفريق الحسن حصل على المركز الثالث، وعدد الفرق المشاركة في الدوري الممتاز بالنسبة لكرة السلة لذوي القدرات والهمم 17 فريقا، وفي الدور الأول تم تصعيد 7 فرق لعبوا في الدور الأول، وفي الدور الثاني سيتم لعبه في ستاد القاهرة من 7 إلى 9 مارس 2024 والفريق الفائز سيمثل مصر بالبطولة العربية التي ستظمها دولة الكويت».