«سيد» يصلح الكراسي المتحركة لذوي الهمم مجانا: «حاسس بمعاناتهم»

«فاقد الشيء يعطيه بكثرة لأنه أعلم الناس بمرارة فقدانه».. بهذه الكلمات عبَّر سيد متولي علي، من ذوي الاحتياجات الخاصة وابن مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، الذي يعمل في إصلاح الدراجات الهوائية، عن سبب مبادرته التي أطلقها لمساعدة ذوي الهمم، بتصليح جميع الكراسي المتحركة الخاصة بهم بالمجان.

مساعدة ذوي الهمم بإصلاح الكراسي المتحركة

وأضاف «سيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من ذوي الهمم، إذ أصيب بإعاقة جسدية في القدم أثرت على حركته، ولهذا قرر إطلاق المبادرة الخاصة به ليكون مساعدًا لكل من لا يقدر على إصلاح الكرسي المتحرك، مؤكداً أنه لا يتقاضى أي أجر نظير مساعدة أي شخص من ذوي الهمم، مشيرا إلى أنه وهب مجهوده في مساعدتهم لله.

وأوضح أن تلك المبادرة غير قاصرة على أهالي مدينته تلا فقط، بل شملت جميع ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى محافظة المنوفية وبأي عدد، مشيرا إلى أنه لا ينظر إلى شيء سوى المعاناة التي يعانونها، عسى أن يخفف عنهم بعمله البسيط هذا عبء الحياة ومشقتها، قائلًا: «اعمل الخير وارميه البحر».

«سيد»: الناس فرحانة بيا وبيدعولي

«كل الناس فرحانة بالعمل ده وبتدعيلي ربنا يقويني وأقدر أساعد الناس»، بهذه الكلمات عبر «سيد» عن فرحة أهالي تلا بمبادرته التي لقيت ترحابًا كبيرًا من المواطنين، موجهًا رسالة للجميع بأن يعملوا على تقديم يد المساعدة لمن يحتاج، وأن يزرعوا حب الخير في نفوس الأطفال منذ الصغر، إذ إنّ تقديم المساعدة للآخرين يجعلنا نشعر بالسعادة.