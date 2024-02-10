5 معلومات عن طبيبة فلسطينية خاطرت بحياتها لإنقاذ مصاب في غزة

مقطع فيديو لا يتعدى دقيقتين، شهد تفاعل واسعاً، تظهر فيه سيدة فلسطينية ترتدي سترة ملونة تقف في ساعة متأخرة من الليل على بوابة مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفي الجهة المقابلة من الشارع يتمدد داخل خيمة صغيرة شاب جريح أصيب برصاص أحد قناصة الاحتلال الإسرائيلي، لتتقرر السيدة التي توحي ملامحها بأنها في العقد الرابع من عمرها، لتقرر بعد عجز الجميع عن الوصول للمصاب، خلع سترتها الشتوية الثقيلة والركض بسرعة كبيرة منحنية الظهر نحو الخيمة تخت زخات رصاص القناصة، فمن تكون تلك السيدة.

«الوطن» حصلت على معلومات عن السيدة عقب التواصل مع الطبيب محمد أبو لحية، الذي رافقها لانتشال المصاب.

معلومات عن السيدة الفلسطينية

- طبيبة فلسطينية تدعى أميرة العسولي.

- من سكان مدينة بني سهيلا وهي إحدى مدن خان يونس جنوبي قطاع غزة.

- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلها خلال العدوان الحالي قبل شهرين.

- عندما اندلعت الحرب كانت الطبيبة في مصر.

- بعد أسابيع من العدوان قررت العودة إلى غزة للقيام بدورها في إسعاف ومداواة المصابين.

نقل المصاب وإنقاذه

وتمكنت الطبيبة الفلسطينية في النهاية من انتشال المصاب ونقله إلى داخل مستشفى ناصر وإنقاذه.