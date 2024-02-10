المطران عطالله حنا: شعبنا الفلسطيني في غزة يتعرض لعدوان همجي غير مسبوق

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إنه لا يجوز أن تتحول مشاهد الموت والدمار والخراب في غزة إلى مشاهد روتينية اعتيادية، مشددًا: «نحن لسنا أمام فيلم درامي بل واقع مأساوي يعيشه أكثر من مليوني شخص في غزة في ظل حصار وعدوان همجي غير مسبوق يتعرض له شعبنا الفلسطيني».

المطران عطالله: كان الله في عون أهل غزة

وتابع «حنا» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كان الله في عون أهل غزة وهم يتعرضون لهذه الحرب الهمجية التدميرية التي خلفت الكثير من المآسي الإنسانية، مشيرًا إلى أن اليوم في رفح هناك أكثر من مليون ونصف المليون نفس مهددين بالتهجير والإبعاد عن بلدهم في ظل حالة ضعف.

وأشار إلى أن غزة تعيش في أوضاع مأساوية كارثية ونحن نجدد مطالبنا بوقف الحرب وأن تتوقف هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة فما يحدث حاليا في غزة لا يمكن أن يستوعبه عقل بشري، وأهل غزة هم بشر خلقهم الله كما خلق كل إنسان في هذا العالم، وهم يستحقون أن يعيشوا بسلام وفي أوضاع أفضل في بلدهم التي ينتمون إليها بكل جوارحهم، متابعًا: «قلوبنا مع غزة المنكوبة والمكلومة على أمل أن نشهد قريباً وقف هذه الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار».