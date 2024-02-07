المطران عطالله حنا: نتمنى سماع خبر وقف إطلاق النار في غزة

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، «إننا لسنا دعاة حروب وعنف بل دعاة حرية ودفاع عن حقوق الإنسان، وشعبنا الفلسطيني يستحق الحرية، والتي في سبيلها قدم ومازال يقدم التضحيات، كان الله في عون أهلنا في غزة الذين يعيشون هذه الكارثة الإنسانية منذ أربعة أشهر».

حنا: أوقفوا الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار

وتساءل «حنا» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن وقت توقف حرب فلسطين وانتهاء الأزمة هناك، موضحًا أن النداء الذي يوجهه هو «أوقفوا الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار»، متابعًا: «أن كل إنسان عاقل متحل بالقيم الأخلاقية النبيلة ما يتمناه في هذه الأوقات العصيبة هو الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ووقف الحرب والعدوان على قطاع غزة».

المطران عطالله: الحرب أنهكت الشعب الفلسطيني

وأشار إلى أنَّ الحرب قد أنهكت أهل فلسطين نفسيا وجسديا، وأدت لأوضاع مأساوية يتعرض لها الشعب الفلسطيني، حيث أصبحت غزة مكان يسوده الدمار والخراب والآلام والأحزان وأصبح أهالي غزة نازحين ولاجئين في بلدهم، مشيرا إلى أنها مأساة مروعة نتمنى أن تتوقف وأن تنتهي سريعا.