باحثة سياسية فلسطينية: تصريحات بايدن عن معبر رفح تهدف لتضليل الرأي العام

أكدت الدكتورة تمارا حداد، كاتبة وباحثة سياسية من رام الله، أن ما جاء في تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول معبر رفح وإيصال المساعدات إلى غزة، عبارة عن مزايدات وأكاذيب يريد بها تضليل الشارع والعالم الخارجي.

قوات الاحتلال تعيق إدخال المساعدات لغزة

وأوضحت «تمارا»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن بايدن يضلل العالم من خلال حديثه بأن العرب يمنعون دخول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن عملية دخول المساعدات تتم من معبر رفح ويتم تقييد دخول المساعدات من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى وجود قيود أمنية على المساعدات التي تدخل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتعطيلها أو إتلافها، موضحة أن ما يحدث على أرض الواقع من سياسة التجويع يقوم بها الكيان الصهيوني.

أمريكا شريك أساسي في العدوان على غزة

وتابعت: «تصريح بايدن بالأمس هو لتضليل الرأي العام الخارجي لن يصدقه أحد من الشعب الفلسطيني، وأمريكا هي الشريك الأساسي في العدوان على قطاع غزة».