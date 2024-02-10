«العربي للدراسات الاستراتيجية»: ادعاءات بايدن بشأن معبر رفح «باطلة»

أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير مركز العربي للدراسات الاستراتيجية، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولا يمكن المزايدة عليه، مشددًا على أن التاريخ يُثبت أن مصر دومًا كانت داعمه بقوة للقضية.

دعم مصر للقضية الفلسطينية من خلال 4 محاور

وأوضح «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شاهندة عبدالرحيم، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن دعم مصر للقضية الفلسطينية جاء من خلال 4 محاور رئيسية، منها وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بكل السبل، إضافة إلى العمل الإنساني وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة والإمدادات إلى الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف أن ادعاء الرئيس الأمريكي بشأن معبر رفح هو باطل، بدليل أن كل المساعدات مرت عن طريق معبر رفح، موضحًا أن المساعدات تدخل من مصر إلى الجانب الآخر من المعبر، ولكن التعنت الإسرائيلي هو السبب في تأخر وصول المساعدات.

الدولة المصرية قامت بدورها على أكمل وجه

وشدد مدير مركز العربي للدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية قامت بدور كبير خلال حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، بداية من الدعم الإنساني والسياسي والتشاور للوصول إلى حل، مؤكدًا أن الدور المصري كان داعما وقويا في تحقيق الهدنة التي حدثت بعد شهر من بداية العدوان.