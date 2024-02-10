محافظ الإسكندرية يناقش مع وفد الأزهر الشريف توعية الشباب بمخاطر المخدرات

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم في مكتبه، وفد الأزهر الشريف المعني بتنفيذ المنتدى الرابع للكوادر الطلابية بجامعة الأزهر تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات» والذي يهدف إلى توعية شباب الجامعات بمخاطر المخدرات.

ورحب المحافظ بوفد الأزهر الشريف، مؤكدًا الدور المؤثر والفعال الذي يقوم به الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في توعية الشباب بمخاطر المخدرات وحثهم على اتباع تعالم الدين الإسلامي السمحة.

محافظ الإسكندرية: بناء جيل صحيح سليم بعيد عن جميع الأخطار

كما وجه محافظ الإسكندرية الشكر للجهود التي تُبذل في مواجهة الإدمان على مستوى الدولة والجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المنتديات تسهم في بناء جيل صحيح سليم بعيد عن جميع الأخطار التي تهدد المجتمع، وأن هذه الخطوات التي تنتهجها جامعة الأزهر في تأهيل الكوادر الطلابية لمواجهة الإدمان هي امتداد لما تقوم به الدولة في هذا الشأن.

وأشار الشريف إلى أن هذا المنتدى ينطلق من توجيهات رئيس الجمهورية في توعية الشباب بمخاطر الإدمان من خلال تضافر الجهود بين الجامعات وصندوق مكافحة الإدمان، وأن هذا اللقاء الطلابي يستهدف توجيه القادة من الطلاب لنقل المعارف التي يتلقونها لغيرهم.

وفد الأزهر: تحريم تجارة المخدرات وتعاطيها

ومن جانبهم أوضح أعضاء الوفد، أن الأزهر الشريف يحرص دائمًا على تنبيه وتوعية الشباب بمخاطر الإدمان، حيث أجمع الفقهاء على تحريم تجارة المخدرات وتعاطيها؛ لما فيها من ضرر على الأفراد والمجتمع، وأكد أعضاء الوفد أنه تم تنفيذ المنتدى أمس بكلية الدراسات الإسلامية بنات، بالإضافة إلى أنه سيتم عقد محاضرة اليوم بمكتبة الإسكندرية لتوعية الشباب بمخاطر الإدمان والأثر السيئ الذي تلحقه المخدرات بالفرد والمجتمع.