أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بالإسكندرية للفصل الدراسي الأول

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى المنطقة للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023/2024.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بالإسكندرية، بعد أنّ هنأهم رئيس المنطقة في بيان رسمي اليوم.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بالإسكندرية

وقال حسن عبد القادر، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، إنّ أسماء أوائل الشهادة الإعدادية جاءت كالتالي:

• المركز الأول: الطالب أحمد حماده هشام حسن علي من معهد براعم طيبة (عربي).

• المركز الأول مكرر: الطالبة آلاء عبد الله رمضان عبد الله محمد من معهد العصافرة الاعدادي.

• المركز الأول مكرر: الطالبة بسملة أحمد عبد المجيد غلاب من معهد فتيات الشعراوي النموذجي.

• المركز الأول مكرر: الطالبة بسمله مصطفى فريد محمد المستكاوي من معهد الشعراء فتيات الشعراوي النموذجي.

• المركز الأول مكرر: الطالبة ولاء حسن محمد حسن عبد العال مزروع من معهد محمد الفاتح فتيات (عربي).

• المركز السادس: الطالب محمد أحمد محمد إبراهيم السيد من معهد براعم طيبة (عربي).

تهنئة أزهرية الإسكندرية للطلاب الأوائل

وهنأ أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب في أزهرية الإسكندرية، الطلاب الأوائل والناجحين، ويدعوهم إلى مواصلة الجد والاجتهاد.