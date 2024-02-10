«الصحفيين» تحتفل بمئوية الكاتب محمد عبدالجواد منصور

بدأت منذ قليل احتفالية نقابة الصحفيين، بمئوية الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد عبدالجواد منصور، وكيل النقابة السابق، ورئيس مجلس إدارة أنباء الشرق الأوسط ومؤسسها، الذي بلغ اليوم 100 عام ويعتبر هو أكبر صحفي في مصر الآن.

مؤية محمد عبدالجواد منصور

وعبّر نقيب الصحفيين خالد البلشي، عن سعادته بمشاركة الجميع في هذا اليوم المميز الذي نحتفل بيه في مئوية الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد منصور، الذي يبلغ اليوم 100 عام، ويعتبر هو أكبر صحفي موجود حاليا.

كما رحب جمال عبد الرحيم ، وكيل نقابة الصحفيين، بالزملاء الصحفيين الحضور، ومئوية الكاتب محمد عبدالجواد منصور، وعبر عن سعادته بمشاركة أعضاء مجلس النقابة، والزملاء الصحفيين الجدد في هذا اليوم المميز.

وأضاف عبد الرحيم في كلمته خلال الاحتفالية التي تنظمها نقابة الصحفيين: أننا هنا اليوم لنبعث رسالة تقدير واحترام، لرجل أعطى أكثر من 77 سنة في خدمة النقابة، وكان مستشارا إعلاميا للرئيس السادات، والذي التحق بالنقابة في 26 سبتمبر عام 1956، وكان عضوا في مجلس الشوري والمجلس الأعلى للصحافة ووكيل نقابة الصحفيين.