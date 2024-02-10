أماكن ورسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في المنيا

أعلنت إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، بدء أعمال التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية 2024، وذلك من الغد 11 فبراير، وحتى 25 من الشهر نفسه، ولمدة خمسة عشر يومًا.

أماكن تقديم التظلمات للطلاب

وحددت مديرية التربية والتعليم، أماكن تقديم تظلمات الطلاب بإدارات «مغاغة، العدوة، بني مزار»، بمدرسة بني مزار الإعدادية بنات التابعة لإدارة بني مزار التعليمية، من الساعة التاسعة صباحًا، بينما يقدم طلاب إدارات «مطاي، سمالوط، المنيا»، التظلمات بمدرسة 25 يناير الإعدادية بنات، التابعة لإدارة المنيا التعليمية، من الساعة 2 مساءً وحتى 5 مساءً، وطلاب إدارات «أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس»، التظلم بمدرسة ملوي الثانوية الزراعية التابعة لإدارة ملوي التعليمية، من الساعة التاسعة صباحًا.

رسوم التظلم على المادة

وقال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ رسوم التظلم على المادة الواحدة يبلغ 35 جنيهًا.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، الاثنين الماضي في جميع المدارس الرسمية واللغات.