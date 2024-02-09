تفاصيل طرح محلات ووحدات إدارية وحضانة للبيع في المنيا

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح عدد من المحلات والوحدات الإدارية وحضانة للبيع بالمزاد العلني في محافظة المنيا، وذلك يوم الأحد الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، في تمام الثانية عشر ظهرا بقاعة مكتبة مصر العامة شارع كورنيش النيل بجوار مجلس مدينة المنيا.

تفاصيل البيع بالمزاد العلني

- 15محل بالبدروم بشارع الثورة في مركز مغاغة بعمارات الإسكان الاجتماعي بمساحات مختلفة.

- 3 محلات بالدور الأرضي بشارع الثورة بمركز مغاغة بعمارات الإسكان الاجتماعي بمساحات مختلفة.

- 10محلات بالمول التجاري بمشروع 102 عمارة بالمطاهرة جنوب المنطقة الصناعية شرق النيل مركز المنيا بمساحات مختلفة.

- 10وحدات إدارية بالمبنى الإداري بمشروع 102 عمارة بالمطاهرة جنوب المنطقة الصناعية شرق النيل مركز المنيا بمساحات مختلفة.

- حضانة بمشروع 102 عمارة بالمطاهرة جنوب المنطقة الصناعية شرق النيل مركز المنيا.

الشروط العامة لدخول جلسة المزاد العلني

- شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بجلسة المزاد من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنيا بمبلغ 400 جنيها.

- دفع 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، وفي حالة عدم رسو المزاد على المشتري يسترد مبلغ التأمين بعد انتهاء الجلسة فورا.

- في حالة رسو المزاد على المشتري، يتم دفع نسبة 10% من قيمة المحل أو الوحدة الإدارية أو الحضانة أثناء جلسة المزاد وباقي الثمن وهو 90% يسدد خلال 3 أشهر من تاريخ جلسة المزاد عن طريق مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنيا.

وللاستعلام والاستفسار، يمكن الاتصال على أرقام 01013729568- 01121639288، أو مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنيا على رقم 01112658597.