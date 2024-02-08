فتح باب الالتماسات على نتيجة الترم الأول لطلاب كلية الآداب جامعة المنيا

أعلنت كلية الآداب بجامعة المنيا، عن فتح باب الالتماسات على نتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب الكلية، وذلك حتى يوم الخميس 15 فبراير 2024.

الأوراق المطلوبة لتقديم الالتماس

وقال مسئول بكلية الآداب في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأوراق المطلوبة لتقديم الالتماس هي: «صورة النتيجة، صورة كارنية العام الجامعي 2024/2023، إيصال بقيمة مادة الالتماس 150 جنيها».

وتقدم جميع الأوراق إلى مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بحي شلبي، حيث تم فتح باب الالتماسات لجميع طلاب الكلية في نفس الوقت، وذلك تسهيلاً على الطلاب وإتاحة الفرصة للجميع لتحسين درجاتهم.

توفير أفضل الخدمات للطلاب

وأعلنت إدارة العلاقات العامة بالكلية، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الكلية على توفير أفضل الخدمات للطلاب ومساعدتهم على النجاح.

وأعلنت جامعة المنيا قبل أسبوعين عن ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع الشعب داخل الكليات العشرين، وتستعد إدارة الجامعة إلى استقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني الذي يبدء يوم الأحد المقبل، حيث تم تجهيز قاعات المحاضرات، ووضع الجدول لكل شعبة، ونشرها على الصفحات الرسمية للكليات.