القنطار يسجل أعلى سعر.. تفاصيل مزاد القطن الأخير بالدقهلية

يتطلع الكثير من المواطنين لمعرفة سعر قنطار القطن في مزاد القطن بمحافظة الدقهلية، إذ يجري عقد المزادات الخاصة بالقطن منذ شهر ديسمبر الماضي، في محافظة الإسكندرية ضمن المزادات الخاصة بالمحافظات.

سعر قنطار القطن في مزاد القطن بالدقهلية

وكشف الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، لـ«الوطن» أن سعر قنطار القطن في آخر مزاد قطن بمحافظة الدقهلية وصل نحو 16 ألف جنيه، إذ كان السعر متفاوت منذ بداية المزادات ما بين 16 ألف و14 ألف حتى وصل في آخر مزاد إلى 16 ألف جنيه.

وأوضح أنه يجري تجميع القطن من مختلف المراكز والقرى بمحافظة الدقهلية، في نحو 27 مجمعا من أجل الحفاظ عليها، لحين عمل المزادات الخاصة بالقطن في الدقهلية.

موعد مزاد القطن الخاص بالدقهلية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه يجري عقد مزاد القطن الخاص بالدقهلية في محافظة الاسكندرية، وتستعد المديرية لعقد مزاد القطن القادم الأسبوع القادم، ٱذ يجري ترك وقت نحو 10 أيام بين كل مزاد وآخر.

وأكد أن القطن المتواجد في الدقهلية من تيلة جيزة 94، ما جعل الدقهلية تنال المراكز الأولى في محصول القطن.