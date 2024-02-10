خلال لقائه مع المستشار الألماني.. ورقة ملاحظات أمام «بايدن» حتى لا ينسى

خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الجمعة، التقطت الكاميرات رئيس الولايات المتحدة وهو يقرأ الملاحظات من ورقة موضوعة أمامه على إحدى ركبتيه، أثناء حديثه مع المستشار الألماني، مما يثير المزيد من التكهنات حول صحة الرئيس الأمريكي وضعف ذاكرته.

وظهر الرئيس الأمريكي وهو يتحدث وينظر إلى «شولتز»، ثم يحرك عينيه إلى الورقة، ليقرأ منها، ثم يعيد النظر إلى المستشار الألماني مرة أخرى، بحسب ما نشرته شبكة «سكاي نيوز».

بايدن وشولتز يناقشان منع التصعيد في الشرق الأوسط

وبحث «بايدن» و«شولتز» جهود منع التصعيد في الشرق الأوسط، وشددا على ضرورة حماية المدنيين في غزة، وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في القطاع، وأكدا على اتفقاهما بشأن التوصل إلى حل وسلام دائم من خلال إقامة دولة فلسطينية، مع ضمان أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي.

صحة الرئيس الأمريكي تثير ضجة في واشنطن

وأثارت صحة جو بايدن جدل واسعاً بشأن قدرته على قيادة الولايات المتحدة الأمريكية لفترة رئاسة ثانية، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، خاصةً بعدما تكررت أخطاؤه، خلال الأيام الأخيرة، أثناء الحديث في مؤتمراته الصحفية، في أسماء رؤساء بعض الدول.

زلات لسان جو بايدن لا تنتهي

وكان «بايدن» قال خلال مؤتمر جماهيري له أنه قابل الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، المتوفى منذ 30 عامًا، بدلًا من الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، كما قال أيضًا أنه تحدث مع المستشار الألماني الراحل، هيلموت كول، بدلًا من المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل.

وخرج جو بايدن في مؤتمر صحفي مدافعًا عن نفسه وعن صحته قائلًا إنه بحالة جيدة، وهو الأجدر بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.