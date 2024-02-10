محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء مركز التحول الرقمي بالديوان العام

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال إنشاء مركز التحول الرقمي بديوان عام المحافظة، وذلك في ضوء ما حققته الدولة في تطبيق التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة تعاطياً مع توجهات الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة في جميع القطاعات، وتعظيم استغلال التكنولوجيا المتقدمة ونظم المعلومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

رقمنة الخدمات من خلال بنية معلوماتية متقدمة

وقال المحافظ، أنّه يتم إنشاء مركز التحول الرقمي لتطبيق توجهات الجمهورية الجديدة بتحقيق نقلة نوعية في الخدمات، وسُبل استغلال التكنولوجيا المتقدمة، ورقمنة الخدمات من خلال بنية معلوماتية متقدمة تعود إيجاباً على مستوى الخدمة المقدمة لأهالي كفر الشيخ في وقت أقل وزمن استجابة أسرع ومعدل إنجاز وجودة متميزة، فضلاً عن دفع عجلة الابتكار في أساليب تطوير أداء العمل، وتحقيق التنمية الرقمية المستدامة.

وأوضح أنّه يجري متابعة إنشاء مركز التحول الرقمي الجديدة، وتجهيزه بأحدث النظم والبرامج المعلوماتية، في سابقة هي الأولى في المحافظة، لإحداث نقلة نوعية متقدمة على طريق التنمية الرقمية مما ينعكس إيجاباً علي تطوير الأداء والخدمات التي تُقدمها الدولة باستخدام المنظومات الإلكترونية لميكنة ورقمنة جميع الخدمات، والاستغناء عن المعاملات الورقية، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات موحدة تُساعد في صناعة القرار، والمساهمة في وضع الخطط، واستحداث برامج لتلبية احتياجات العمل.

إنشاء مركز التحول الرقمي

من جهته، أكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنّ مركز التحول الرقمي يهدف إلى تطبيق أحدث التقنيات للوصول لجودة الخدمات والمعرفة الرقمية، و الربط بين الإدارات والمديريات والهيئات المختلفة، من خلال البنية الأساسية والنظم والتطبيقات.